மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் கொரோனா ஊரடங்கு:வெறிச்சோடிய விவேகானந்தர் மண்டபம், திருவள்ளுவர் சிலைதினமும் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் வருவாய் இழப்பு + "||" + The Vivekananda Mandapam, Thiruvalluvar Statue Loss of millions of rupees every day

குமரியில் கொரோனா ஊரடங்கு:வெறிச்சோடிய விவேகானந்தர் மண்டபம், திருவள்ளுவர் சிலைதினமும் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் வருவாய் இழப்பு