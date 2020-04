மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை நகராட்சியில் ஆதரவற்றோருக்கு உணவுப்பொட்டலங்கள் ஆணையாளர் மூலம் வழங்கப்பட்டது + "||" + The Jollaparte municipality has been supplied by the Commissioner of Food Parlors to the orphans

