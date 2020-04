மாவட்ட செய்திகள்

சில்லரை விற்பனை கிடையாது: கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு பொதுமக்கள் வர தடை - பூ மற்றும் பழ மார்க்கெட் மாதவரத்துக்கு மாற்றம் + "||" + For the Coimbatore marketProhibited from coming to the public Flower and Fruit Market For Madhavaram Transition

சில்லரை விற்பனை கிடையாது: கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு பொதுமக்கள் வர தடை - பூ மற்றும் பழ மார்க்கெட் மாதவரத்துக்கு மாற்றம்