மாவட்ட செய்திகள்

வத்திராயிருப்பு அருகே மழையால் சேதமான வாழைக்கு இழப்பீடு - விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Farmers demand compensation for damaged banana due to rain near Vatirayitruppu

வத்திராயிருப்பு அருகே மழையால் சேதமான வாழைக்கு இழப்பீடு - விவசாயிகள் கோரிக்கை