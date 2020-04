மாவட்ட செய்திகள்

விளைபொருட்களை சந்தைப்படுத்த முடியாமல் திணறும் விவசாயிகள் தக்காளிகளை உரமாக்கும் அவலம் + "||" + Farmers who are unable to market their produce need to fertilize tomatoes

விளைபொருட்களை சந்தைப்படுத்த முடியாமல் திணறும் விவசாயிகள் தக்காளிகளை உரமாக்கும் அவலம்