மாவட்ட செய்திகள்

முக்கொம்பு கொள்ளிடம் ஆற்றில் கொரோனாவால் தடைபட்டபுதிய கதவணை கட்டும் பணி மீண்டும் தொடங்கியது + "||" + The Triangle is blocked by the Corona on the river Work on building the new door has resumed

முக்கொம்பு கொள்ளிடம் ஆற்றில் கொரோனாவால் தடைபட்டபுதிய கதவணை கட்டும் பணி மீண்டும் தொடங்கியது