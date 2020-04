மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக-ஆந்திர மாநில எல்லையோரம் உள்ள சைனகுண்டா சோதனை சாவடியில் வேலூர் சரக டி.ஐ.ஜி. ‘திடீர்’ ஆய்வு + "||" + The Vellore Saraka DIG at the Sinakunda checkpoint near the Tamil Nadu-Andhra Pradesh border A sudden telephone survey

தமிழக-ஆந்திர மாநில எல்லையோரம் உள்ள சைனகுண்டா சோதனை சாவடியில் வேலூர் சரக டி.ஐ.ஜி. ‘திடீர்’ ஆய்வு