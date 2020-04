மாவட்ட செய்திகள்

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு: கொரோனா தொற்று பரவாமல் தடுக்க அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் + "||" + Inspection of isolated areas: All should cooperate to prevent the spread of coronavirus infection

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு: கொரோனா தொற்று பரவாமல் தடுக்க அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்