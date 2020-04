மாவட்ட செய்திகள்

மருந்துக்கடையில் காய்ச்சலுக்கு மாத்திரை வாங்குவோர் பற்றி தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் - நகராட்சி ஆணையாளர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Inform the pill buyers for the drugstore fever Municipal Commissioner Instruction

மருந்துக்கடையில் காய்ச்சலுக்கு மாத்திரை வாங்குவோர் பற்றி தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் - நகராட்சி ஆணையாளர் அறிவுறுத்தல்