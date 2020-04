மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே, விதிமுறை மீறி இயங்கிய தொழிற்சாலையில் அதிகாரிகள் சோதனை - மதில் சுவர் ஏறி குதித்து தொழிலாளர்கள் ஓட்டம் + "||" + Near Sriperumbudur, Officers checked at the factory for violating the rules

ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே, விதிமுறை மீறி இயங்கிய தொழிற்சாலையில் அதிகாரிகள் சோதனை - மதில் சுவர் ஏறி குதித்து தொழிலாளர்கள் ஓட்டம்