மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட 128-ல் 85 பேர் வீடு திரும்பினர்:டெல்டா மாவட்டங்கள் சிவப்பில் இருந்து ஆரஞ்சு மண்டலத்தை நோக்கி நகருமா? + "||" + Will Delta Districts Move From Red to Orange Zone?

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட 128-ல் 85 பேர் வீடு திரும்பினர்:டெல்டா மாவட்டங்கள் சிவப்பில் இருந்து ஆரஞ்சு மண்டலத்தை நோக்கி நகருமா?