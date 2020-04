மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் விடிய, விடிய கொட்டி தீர்த்த கனமழை தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது + "||" + The dawn of the morning, the torrential downpour of heavy rainfall in the lowlands

கோவையில் விடிய, விடிய கொட்டி தீர்த்த கனமழை தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது