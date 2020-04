மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில், கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த5 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் + "||" + In Thiruvarur, Corona was treated 5 people were healed and returned home

