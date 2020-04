மாவட்ட செய்திகள்

14 நாட்களுக்கு பிறகு பரபரப்புகுமரியில் முதியவருக்கு கொரோனாகிராமத்தை சீல் வைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Corona for the elderly in Kumari Action to seal village

14 நாட்களுக்கு பிறகு பரபரப்புகுமரியில் முதியவருக்கு கொரோனாகிராமத்தை சீல் வைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை