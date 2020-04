மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் மரங்களிலேயே பழங்கள் அழுகுகின்றன:முந்திரி கொட்டைகளை குறைந்த விலைக்கு வாங்கும் வியாபாரிகள் + "||" + Fruits rot on currant trees: Merchants who buy cashew nuts at low prices

ஊரடங்கால் மரங்களிலேயே பழங்கள் அழுகுகின்றன:முந்திரி கொட்டைகளை குறைந்த விலைக்கு வாங்கும் வியாபாரிகள்