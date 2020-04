மாவட்ட செய்திகள்

கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டு உயிருக்கு போராடும்திருச்சி தொழிலாளிக்கு உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைஅதிகாரிகள் குழு பரிசீலனை + "||" + The liver suffers and fights for life Organ transplantation for Trichy worker

கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டு உயிருக்கு போராடும்திருச்சி தொழிலாளிக்கு உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைஅதிகாரிகள் குழு பரிசீலனை