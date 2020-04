மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போலீஸ்காரர், தீயணைப்பு வீரர் உள்பட 3 பேருக்கு கொரோனா உறுதி + "||" + Corona has confirmed three policemen and firefighters in Ramanathapuram district

