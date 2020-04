மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து மக்களை காக்க வேண்டி கோவில் முன்பு நாதஸ்வரம்-தவில் வாசித்த இசைக்கலைஞர்கள் + "||" + Musicians played Nadeswaram-Thavil in the temple to save people from corona

