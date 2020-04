மாவட்ட செய்திகள்

வாகன காப்பகங்களில் இருந்து எடுத்து செல்லப்படாமல்37 நாட்களாக நிறுத்தப்பட்டு இருக்கும் இருசக்கர வாகனங்கள் + "||" + Without being taken away from vehicle archives Two-wheelers parked for 37 days

வாகன காப்பகங்களில் இருந்து எடுத்து செல்லப்படாமல்37 நாட்களாக நிறுத்தப்பட்டு இருக்கும் இருசக்கர வாகனங்கள்