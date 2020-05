மாவட்ட செய்திகள்

குன்றத்தூர் அருகே, அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்காததால் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Near Kundathoor, Due to lack of essential supplies Public road picket

குன்றத்தூர் அருகே, அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்காததால் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்