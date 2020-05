மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு:மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு சிறப்பு கடன்கண்காணிப்பு அலுவலர் சண்முகம் வழங்கினார் + "||" + Coronal Impact: Special Credit to Women Self Help Groups

கொரோனா பாதிப்பு:மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு சிறப்பு கடன்கண்காணிப்பு அலுவலர் சண்முகம் வழங்கினார்