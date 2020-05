மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை சமாளிக்க பொருளாதார ரீதியாக மாநிலங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு சரத்பவார் வலியுறுத்தல் + "||" + To deal with the crisis caused by the corona Economically States should be strengthened Sarath Pawar urges the central government

கொரோனாவால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை சமாளிக்க பொருளாதார ரீதியாக மாநிலங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு சரத்பவார் வலியுறுத்தல்