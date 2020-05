மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறியதால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள், இன்று முதல் உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் - போலீஸ் கமிஷனர் பாஸ்கர்ராவ் தகவல் + "||" + Seized for breach of curfew Vehicles, from today Will be handed over to the owners Police Commissioner Bhaskar Rao informed

