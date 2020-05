மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக-ஆந்திர எல்லையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சோதனை சாவடியை அமைச்சர் ஆய்வு + "||" + Minister inspects the checkpoint set on the Tamil Nadu-Andhra border

தமிழக-ஆந்திர எல்லையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சோதனை சாவடியை அமைச்சர் ஆய்வு