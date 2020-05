மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் உணவுக்காக சமூக இடைவெளியில் காத்திருந்த பொதுமக்கள் + "||" + The public waited in the social distance for food at the amma restaurants in Erode

