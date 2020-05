மாவட்ட செய்திகள்

அரகண்டநல்லூர், திருக்கோவிலூர் பகுதியில் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சிய 20 பேர் கைது + "||" + Twenty persons were arrested for breaching illicit liquor in the Thirukkovilur area in Arakandanallur

அரகண்டநல்லூர், திருக்கோவிலூர் பகுதியில் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சிய 20 பேர் கைது