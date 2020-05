மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகள் எந்தவித கட்டணமும் இன்றிகுளிர்பதன கிடங்கில் விளைபொருட்களை இருப்பு வைத்து சந்தைப்படுத்தலாம் + "||" + Farmers at no charge You can market the products in the refrigerator

விவசாயிகள் எந்தவித கட்டணமும் இன்றிகுளிர்பதன கிடங்கில் விளைபொருட்களை இருப்பு வைத்து சந்தைப்படுத்தலாம்