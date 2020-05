மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில் இதுவரைகொரோனா தொற்றில் இருந்து 35 பேர் குணமடைந்துள்ளனர்கலெக்டர் பிரவீன்நாயர் தகவல் + "||" + 35 people have recovered from the corona infection

