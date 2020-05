மாவட்ட செய்திகள்

சிகிச்சை பெற்ற அனைவரும் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர்: கொரோனா தொற்று இல்லாத மாவட்டமாக தேனி மாறியது + "||" + All those who were treated were cured and returned home: Theni became a corona-free district

