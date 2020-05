மாவட்ட செய்திகள்

தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு மீன்கள்நாகர்கோவில் மாநகராட்சி நிர்வாகம் இலவசமாக வினியோகம்

Fish for people living in a restricted area Free Distribution of Municipal Administration in Nagercoil

