மாவட்ட செய்திகள்

பூதப்பாண்டி அருகேதோட்டத்திற்குள் புகுந்து யானை அட்டகாசம்தென்னை மரங்களை வேரோடு பிடுங்கி எறிந்தன + "||" + Near Poothapandi Elephant Attacks Into The Garden Coconut trees were uprooted

பூதப்பாண்டி அருகேதோட்டத்திற்குள் புகுந்து யானை அட்டகாசம்தென்னை மரங்களை வேரோடு பிடுங்கி எறிந்தன