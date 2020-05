மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில்கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 3 பேர் குணமடைந்தனர்சிவப்பு மண்டலத்துக்குள் இடம்பெற வாய்ப்பு + "||" + Three of the coronal sufferers were healed Possibility to be in the red zone

