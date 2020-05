மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரியில் முதல் முறையாக, முதியவருக்கு கொரோனா தொற்று: சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை + "||" + Coronal infection in elderly person for the first time in Krishnagiri: Intensive care at Salem Government Hospital

கிருஷ்ணகிரியில் முதல் முறையாக, முதியவருக்கு கொரோனா தொற்று: சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை