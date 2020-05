மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில்9-வது நாளாக யாருக்கும் கொரோனா தொற்று இல்லைஆரஞ்சு மண்டலமாக மாற வாய்ப்பு + "||" + No one had a coronary infection for 9 days Chance to become an orange zone

