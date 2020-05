மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வார்டில் சிகிச்சை பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை 19 ஆக உயர்வுஅரியலூரில் இருந்து வந்த 8 பேர் அனுமதி + "||" + Number of people receiving treatment in the Corona Ward Increase to 19

கொரோனா வார்டில் சிகிச்சை பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை 19 ஆக உயர்வுஅரியலூரில் இருந்து வந்த 8 பேர் அனுமதி