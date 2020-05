மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் குடிநீர், தூய்மை பணியாளர்கள் 750 பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனைகொரோனா தடுப்பு கண்காணிப்புக்குழு அலுவலர் சண்முகம் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Drinking water and sanitation in tanjai Medical examination for 750 persons

