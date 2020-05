மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர், நாகை மாவட்டங்களில்146 பேர் தனிமைப்படுத்தி கண்காணிப்புசென்னையில் இருந்து வந்தவர்கள் + "||" + In Thiruvarur and Nagai districts 146 people isolated and monitored

