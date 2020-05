மாவட்ட செய்திகள்

மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.60 ஆயிரம் கடன்கண்காணிப்பு அதிகாரி சண்முகம் தகவல் + "||" + For Women Self Help Groups Rs.60 Thousand Loan

மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.60 ஆயிரம் கடன்கண்காணிப்பு அதிகாரி சண்முகம் தகவல்