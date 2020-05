மாவட்ட செய்திகள்

வெளியூரில் இருந்து வருவோரை கண்காணிக்கநெல்லை மாநகர எல்லையில் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைப்புபோலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + Track people from outside Surveillance tower system for paddy metropolis

வெளியூரில் இருந்து வருவோரை கண்காணிக்கநெல்லை மாநகர எல்லையில் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைப்புபோலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை