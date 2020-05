மாவட்ட செய்திகள்

6 தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி: நாமக்கல் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கப்பட்டனர் + "||" + Coronavirus confirmed to 6 workers: They were admitted to the Namakkal Government Hospital

6 தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி: நாமக்கல் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கப்பட்டனர்