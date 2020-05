மாவட்ட செய்திகள்

ஆரல்வாய்மொழி சோதனைச்சாவடியில் தீவிர கண்காணிப்பு:வெளி மாவட்டத்தில் இருந்து வந்த 400 பேரிடம் சளி மாதிரி சேகரிப்பு + "||" + Collection of mucus from 400 persons from outer district

