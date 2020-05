மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் கொரோனா பயமின்றி வாகனங்களில் உலா வந்த பொதுமக்கள்சமூக இடைவெளி துளியும் இல்லை; போலீசாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை + "||" + In Trichy Corona fearlessly The public who rode in vehicles

திருச்சியில் கொரோனா பயமின்றி வாகனங்களில் உலா வந்த பொதுமக்கள்சமூக இடைவெளி துளியும் இல்லை; போலீசாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை