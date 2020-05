மாவட்ட செய்திகள்

வங்கியில் வாங்கிய கடனை அடைக்க முடியாத நகை தொழிலாளர்கள் ஊரடங்கால் வேலையின்றி முடக்கம் + "||" + Freeze for unemployed jewelry workers in the bank

