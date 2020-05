மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டுகோள்: மாவட்டத்தில் 134 டாஸ்மாக் கடைகள் இன்று திறப்பு + "||" + Request to observe the social gap: 134 TASMAC stores open in the district today

