மாவட்ட செய்திகள்

புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் டிக்கெட் கட்டணத்தை ரெயில்வே ஏற்கிறதா என்பதை தெளிபடுத்த வேண்டும் - மராட்டிய மந்திரி கேள்வி + "||" + Of migrant workers Ticket payment The railway has to show that it accepts Question of the Maratha minister

புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் டிக்கெட் கட்டணத்தை ரெயில்வே ஏற்கிறதா என்பதை தெளிபடுத்த வேண்டும் - மராட்டிய மந்திரி கேள்வி