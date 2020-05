மாவட்ட செய்திகள்

வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்காக சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கும் முடிவு வாபஸ் - கர்நாடக அரசு திடீர் நடவடிக்கை + "||" + For outstation workers The decision to run special trains is withdrawn Karnataka government's sudden move

வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்காக சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கும் முடிவு வாபஸ் - கர்நாடக அரசு திடீர் நடவடிக்கை