மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ்காரர் உள்பட மதுரையில் ஒரே நாளில் 20 பேருக்கு கொரோனா; பாதிப்பு 112-ஆக உயர்வு + "||" + Corona for 20 people in a single day in Madurai, including a policeman; Impact increases to 112

போலீஸ்காரர் உள்பட மதுரையில் ஒரே நாளில் 20 பேருக்கு கொரோனா; பாதிப்பு 112-ஆக உயர்வு