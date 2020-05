மாவட்ட செய்திகள்

1957-ம் ஆண்டு உலகை கதிகலங்க செய்த ‘ஆசிய காய்ச்சல்’ நோய் - போலீசாரின் சேவையை பாராட்டி உயர் அதிகாரி எழுதிய குறிப்பு + "||" + Asian influenza epidemic - a note written by a high-ranking official praising the police

1957-ம் ஆண்டு உலகை கதிகலங்க செய்த ‘ஆசிய காய்ச்சல்’ நோய் - போலீசாரின் சேவையை பாராட்டி உயர் அதிகாரி எழுதிய குறிப்பு