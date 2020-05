மாவட்ட செய்திகள்

எறையூரில்ரேஷன் கடையில் குவிந்த குடும்ப அட்டைதாரர்கள்சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் பொருட்களை வாங்கிச்சென்றனர் + "||" + In eraiyur Focused family card holders in the ration shop

