மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா உயிரிழப்பை தடுக்க முதியவர்களை கவனமாக கண்காணிக்க வேண்டும் - டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + To prevent corona death The elderly should be carefully monitored Interview with Dr. Radhakrishnan

கொரோனா உயிரிழப்பை தடுக்க முதியவர்களை கவனமாக கண்காணிக்க வேண்டும் - டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி